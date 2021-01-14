Samsung представила нові смартфони Galaxy. В комплектах не буде зарядки і навушників

Фото: Samsung Galaxy S21 Ultra (samsungmobilepress.com)

У четвер, 14 січня, компанія Samsung провела онлайн-презентацію Galaxy Unpacked. Компанія представила нову лінійку своїх флагманських моделей смартфонів Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 і Galaxy S21+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію презентації.

Діагоналі екрана S21, S21+ і S21 Ultra складають 6,2, 6,7 і 6,8 відповідно дюйма. Всі моделі підтримують зйомку в форматі 4К і 8К, мережі 5G і працюють на власному процесорі компанії Exynos 2100, який був анонсований лише кілька днів тому.

Місткість акумулятора флагманів склала 4000 мА-ч, 4800 мА-ч і 5000 мА-год відповідно.

Старша модель S21 Ultra вперше отримала сумісність зі стилусом S Pen - раніше така функція була тільки у моделей лінійки Galaxy Note.

В комплекті поставки разом зі смартфонами не буде навушників і зарядок. Компанія пояснила таке рішення турботою про навколишнє середовище.

Продажі стартують 29 січня. Galaxy S21 буде коштувати 799 доларів, Galaxy S21+ 999 доларів. Galaxy S21 Ultra обійдеться в 1199 доларів.

Фото: смартфони Samsung Galaxy S21 (samsungmobilepress.com)

Нагадаємо, 13 жовтня Apple представила нові смартфони і назвала стартові ціни на них. Зокрема, компанія представила iPhone12 і iPhone12 mini.

Крім того, 10 листопада американська компанія представила новий MacBook Air, портативний комп'ютер Mac Mini і оновлений MacBook Pro.

Додамо, що у вересні компанія представила нове покоління смарт-годин Watch Series 6 і планшетів iPad. Головною особливістю нових годин стала можливість виміряти рівень кисню в крові.