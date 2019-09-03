ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Samsung презентует новый сгибаемый смартфон в 2020 году

Новости » Hi-tech    03.09.2019 - 19:24
Samsung презентует новый сгибаемый смартфон в 2020 году
Фото: Galaxy Fold первого поколения (gagadget.com)

Гаджет будет иметь меньший экран

Компания Samsung ведет разработку второй модели смартфона со складывающимся экраном и намерена презентовать его в начале 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

По словам людей, знакомых с разработкой продукта, Samsung стремится сделать свой второй сгибаемый гаджет более доступным и тонким, чем Galaxy Fold нынешнего года. Новый смартфон будет тоньше и меньше представленного ранее Galaxy Fold, диагональ его экрана в разложенном виде составит 6,7 дюйма против 7,3 дюйма у предшественника.

Гаджет будет складываться в небольшой квадрат, который можно будет убрать в карман. Он получит две основные камеры и фронтальную камеру в верхней части экрана, как у Samsung Galaxy Note 10.

По словам аналитика CCS Insight, новинка Samsung отвечает требованиям пользователей, которые ждут современного смартфона, способного складываться пополам, как "мобильные телефоны вчерашнего дня".

Напомним, Samsung представила свой первый сгибаемый смартфон Galaxy Fold в конце февраля 2019 года. Однако запуск смартфона в продажу пришлось отложить из-за возникших проблем. В июле компания объявила, что продажи гаджета Galaxy Fold начнутся в сентябре.

Ранее сообщалось, что Samsung выпустила смартфон Galaxy A90 с поддержкой сети 5G, который будет иметь меньшую цену, чем флагманские аналоги.



В Samsung рассказали о падении квартальной прибыли В Южной Корее суд выпустил из тюрьмы главу Samsung
Новости Украины Samsung
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь