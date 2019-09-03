Samsung презентует новый сгибаемый смартфон в 2020 году

Фото: Galaxy Fold первого поколения (gagadget.com)

Гаджет будет иметь меньший экран

Компания Samsung ведет разработку второй модели смартфона со складывающимся экраном и намерена презентовать его в начале 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

По словам людей, знакомых с разработкой продукта, Samsung стремится сделать свой второй сгибаемый гаджет более доступным и тонким, чем Galaxy Fold нынешнего года. Новый смартфон будет тоньше и меньше представленного ранее Galaxy Fold, диагональ его экрана в разложенном виде составит 6,7 дюйма против 7,3 дюйма у предшественника.

Гаджет будет складываться в небольшой квадрат, который можно будет убрать в карман. Он получит две основные камеры и фронтальную камеру в верхней части экрана, как у Samsung Galaxy Note 10.

По словам аналитика CCS Insight, новинка Samsung отвечает требованиям пользователей, которые ждут современного смартфона, способного складываться пополам, как "мобильные телефоны вчерашнего дня".

Напомним, Samsung представила свой первый сгибаемый смартфон Galaxy Fold в конце февраля 2019 года. Однако запуск смартфона в продажу пришлось отложить из-за возникших проблем. В июле компания объявила, что продажи гаджета Galaxy Fold начнутся в сентябре.

Ранее сообщалось, что Samsung выпустила смартфон Galaxy A90 с поддержкой сети 5G, который будет иметь меньшую цену, чем флагманские аналоги.







