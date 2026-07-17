Samsung покращила Galaxy A57, але є нюанс: перші тести розчарували

Матеріали корпусу, параметри дисплея та захист IP68

Основні конструктивні зміни Galaxy A57 5G пов'язані з габаритами та захисними властивостями пристрою.

Корпус смартфона став тоншим і легшим. Замість пластикових елементів виробник використав алюмінієву рамку та захисне скло Gorilla Glass Victus+.

Апарат отримав сертифікацію IP68, що забезпечує повний захист від пилу та вологи.

Дисплей новинки має такі характеристики:

Діагональ AMOLED-матриці становить 6,7 дюйма.

Панель забезпечує високу яскравість і точну передачу кольорів у природному режимі відображення.

Частота ШІМ (PWM) залишилася на колишньому рівні 240 Гц.

Продуктивність Exynos 1680 та тривалість підтримки ОС

Смартфон працює на базі нового фірмового процесора Exynos 1680. Чип демонструє стабільну роботу під тривалим навантаженням та покращені показники у багатоядерних тестах.

З усім тим, потужності графічного ядра недостатньо для вимогливих ігор - у більшості сучасних проєктів високі налаштування графіки залишаються заблокованими.

Пристрій підтримує сучасні бездротові стандарти Wi-Fi 6E та Bluetooth 6.0.

Головною перевагою моделі є термін підтримки: виробник обіцяє випускати оновлення ОС Android та патчі безпеки протягом 6 років.

При цьому інженерним компромісом став застарілий порт USB 2.0, який не підтримує виведення відеосигналу через DisplayPort або підключення до док-станцій у режимі DeX.

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Камери та зниження показників автономності

Основний модуль камери має роздільну здатність 50 Мп. Він забезпечує деталізовані знімки з природними кольорами, проте загальна якість фотографій відповідає середньому сегменту і не демонструє прогресу.

Ультраширококутні та макромодулі мають базові технічні характеристики й також видають посередній результат.

Найбільш критичні зміни зафіксовані в енергоефективності пристрою:

Дані технічних тестувань: попри збереження стандартної місткості акумулятора в 5000 мАг, Galaxy A57 5G працює від одного заряду менше ніж торішній Galaxy A56.

У порівняльних тестах із конкурентами свого цінового класу смартфон продемонстрував найнижчі показники автономності. Потужність дротової зарядки залишилася колишньою - до 45 Вт.

З огляду на зростання вартості до 450 доларів, незначні зміни у продуктивності та погіршення роботи батареї, Galaxy A57 5G складно назвати однозначно вдалим оновленням лінійки, попри тривалий життєвий цикл ПЗ.

В Україні смартфон можна купити в середньому за 25 999 грн.