Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra: характеристики смартфона

Смартфон получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления в 120 Гц. За качество изображения и комфортный глазу свет отвечает искусственный интеллект.

Фото: Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra (Виталий Носач, РБК-Украина)

Samsung Galaxy S22 Ultra получил сразу 4 камеры на задней панели. Среди них: 12-мегапиксельная широкоугольная камера, 108-мегапиксельная камера, а также два 10-мегапиксельных телеобъектива. Фронтальная камера получила 40 мегапикселей.

Весит устройство 229 грамм. Габариты смартфона: 77,9х163,3х8,9 миллиметра. Смартфон поддерживает стилус S Pen.

Фото: Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra (Виталий Носач, РБК-Украина)

Само собой, смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Также зарядить новинку можно будет через 45 Вт адаптер. Объем аккумулятора составляет 5000 мАч. Смартфон защищен от воды по классу IP68.

Samsung Galaxy S22 Ultra представлен в четырех цветах: белом, черном, коралловом и лазурном. Устройство доступно для покупки в следующих вариантах:

8 Гб оперативной памяти + 128 Гб внутренней памяти

12 Гб оперативной памяти + 256 Гб внутренней памяти

12 Гб оперативной памяти + 512 Гб внутренней памяти

12 Гб оперативной памяти + 1 Тб внутренней памяти