Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra: характеристики смартфона

Компания Samsung провела презентацию Samsung Unpacked. Главным гаджетом мероприятия стал флагманский смартфон Galaxy S22 Ultra.
Что известно о смартфоне - читайте в материале РБК-Украина.
Смартфон получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления в 120 Гц. За качество изображения и комфортный глазу свет отвечает искусственный интеллект.
Samsung Galaxy S22 Ultra получил сразу 4 камеры на задней панели. Среди них: 12-мегапиксельная широкоугольная камера, 108-мегапиксельная камера, а также два 10-мегапиксельных телеобъектива. Фронтальная камера получила 40 мегапикселей.
Весит устройство 229 грамм. Габариты смартфона: 77,9х163,3х8,9 миллиметра. Смартфон поддерживает стилус S Pen.
Само собой, смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Также зарядить новинку можно будет через 45 Вт адаптер. Объем аккумулятора составляет 5000 мАч. Смартфон защищен от воды по классу IP68.
Samsung Galaxy S22 Ultra представлен в четырех цветах: белом, черном, коралловом и лазурном. Устройство доступно для покупки в следующих вариантах:
Официально версия на 1 Тб в Украине продаваться не будет. Стоимость других модификаций представлена ниже:
Ранее издание РБК-Украина сообщало о ценах Samsung Galaxy S22.
Помимо обычной презентации, Samsung провела мероприятие в метавселенной.