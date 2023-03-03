Samsung почав продаж в Україні нової лінійки флагманів Galaxy S23

Лінійка представлена трьома моделями: Galaxy S23, Galaxy S23+ та флагманом Galaxy S23 Ultra. Преміальний Galaxy S23 Ultra оснащено підтримкою культового пера S Pen.

Як зазначають в компанії, серія Galaxy S23 пропонує більше творчої свободи завдяки камері з покращеним функціоналом нічної зйомки (Nightography).

Galaxy S23 Ultra - перший серед Samsung Galaxy - має новий 200-мегапіксельний сенсор Adaptive Pixel. Завдяки технології піксельного бінінгу він підтримує опрацювання зображень у високій роздільній здатності на кількох рівнях водночас. Серія Galaxy S23 також має швидкий автофокус і першу селфі-камеру Super HDR із частотою кадрів 60 fps замість 30 fps для кращих фронтальних фото і відео.

Як і очікувалося, новинки отримали легке оновлення дизайну, проте важливе оновлення платформи - в серії Galaxy S23 застосовується потужна Snapdragon 8 Gen 2 Mobile.

Кожен смартфон оснащено наскрізною системою безпеки Samsung Knox, яка отримала більше державних і галузевих сертифікацій, ніж будь-який інший наявний на ринку мобільний пристрій, платформа чи рішення.

У всьому світі кількість попередніх замовлень перевершила результати попередньої серії Galaxy S22, а більш як 60% перших покупців вибрали найбільш преміальний смартфон Galaxy S23 Ultra.

Серія Galaxy S23 представлена моделями в чотирьох кольорах: фантом чорний, кремовий, зелений і лавандовий.

Ціни на смартфони починаються від 39 999 грн за модель Galaxy S23, від 47 999 грн - за Galaxy S23+ та від 57 999 грн - за Galaxy S23 Ultra.

Варто також зазначити, що з березня до 5 квітня 2023 року для перших покупців діятимуть вигідні умови.

Зокрема, разом із смартфоном додатково надається на вибір або сертифікат до 4000 грн на продукцію Samsung (смартфони, планшети, аксесуари, носимі пристрої), або можливість обміну вживаного смартфона з вигодою до 4000 грн до його оціночної вартості.