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Samsung начал продажу в Украине новой линейки флагманов Galaxy S23

Фото: Samsung начал продажу в Украине новой линейки флагманов Galaxy S23 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

3 марта в розничных сетях Украины стартуют продажи новой серии флагманских инновационных смартфонов Samsung Galaxy S23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Линейка представлена тремя моделями: Galaxy S23, Galaxy S23+ и флагманом Galaxy S23 Ultra. Премиальный Galaxy S23 Ultra оснащен поддержкой культового пера S Pen.

Как отмечают в компании, серия Galaxy S23 предлагает больше творческой свободы благодаря камере с улучшенным функционалом ночной съемки (Nightography).

Galaxy S23 Ultra – первый среди Samsung Galaxy - имеет новый 200-мегапиксельный сенсор Adaptive Pixel. Благодаря технологии пиксельного бининга он поддерживает обработку изображений в высоком разрешении на нескольких уровнях одновременно. Серия Galaxy S23 также обладает быстрым автофокусом и первой селфи-камерой Super HDR с частотой кадров 60 fps вместо 30 fps для лучших фронтальных фото и видео.

Как и ожидалось, новинки получили легкое обновление дизайна, но важное обновление платформы - в серии Galaxy S23 применяется мощная Snapdragon 8 Gen 2 Mobile.

Каждый смартфон оснащен сквозной системой безопасности Samsung Knox, которая получила больше государственных и отраслевых сертификаций, чем любое другое имеющееся на рынке мобильное устройство, платформа или решение.

Во всем мире количество предварительных заказов превзошло результаты предыдущей серии Galaxy S22, а более 60% первых покупателей выбрали самый премиальный смартфон Galaxy S23 Ultra.

Серия Galaxy S23 представлена моделями в четырех цветах: черный, кремовый, зеленый и лавандовый фантом.

Цены на смартфоны начинаются от 39 999 грн за модель Galaxy S23, от 47 999 грн - за Galaxy S23+ и от 57 999 грн - за Galaxy S23 Ultra.

Следует также отметить, что с марта по 5 апреля 2023 года для первых покупателей будут действовать выгодные условия.

В частности, вместе со смартфоном дополнительно предоставляется на выбор либо сертификат до 4000 грн на продукцию Samsung (смартфоны, планшеты, аксессуары, носимые устройства), либо возможность обмена подержанного смартфона с выгодой до 4000 грн до его оценочной стоимости.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в 2022 году мировые продажи смартфонов достигли 1,2 млрд штук, что является самым низким показателем с 2013 года.

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