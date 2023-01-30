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Найгірший результат за 10 років. У світі різко впали продажі нових смартфонів

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Понеділок 30 січня 2023 04:52
Найгірший результат за 10 років. У світі різко впали продажі нових смартфонів Фото: продаж смартфонів у світі скоротився на 11 відсотків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У 2022 році світові продажі смартфонів досяг 1,2 мільярда штук, що є найнижчим показником з 2013 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що порівняно з підсумками 2021 року, у річному обчисленні спад продажів мобільних телефонів становив понад 11%.

У Китаї продажі смартфонів впали відразу на 13%, що стало найбільшим падінням для сектора. Загальна кількість відвантажених пристроїв становила 286 мільйонів порівняно з 329 мільйонами одиниць роком раніше.

З провідних брендів найменше скоротилися продажі компанії Apple, вони впали на 4,4%. У четвертому кварталі 2022 року, продаж iPhone знижувався через проблеми з логістикою комплектуючих, які були викликані протестами робітників на заводі Foxconn в місті Чженчжоу.

Раніше дослідники компанії безпеки мобільних пристроїв ThreatFabric виявили нове шкідливе програмне забезпечення для Android під назвою Hook.

Також ми писали, що OSINT-аналітики виявили, що 33 додатки, які знаходяться у смартфонах майже кожного українця, створені чи належать компаніям із РФ чи Білорусі.

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