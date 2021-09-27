Samsung отменил октябрьскую презентацию. Выход Galaxy S21 FE под угрозой

Ожидалось, что Galaxy S21 FE сможет дебютировать уже в октябре, но, согласно последней информации, Samsung рассматривает возможность вообще не выпускать этот смартфон.

По словам официального представителя компании, причина отмены заключается в том, что нынешний флагман Galaxy Z Flip 3 продается слишком хорошо. Другая проблема, которая привела к отказу от S21 FE, - это продолжающаяся глобальная проблема нехватки микросхем.

Издание пишет, что эти заявления могут касаться только Южной Кореи, поскольку ранее профильные ресурсы писали о том, что Galaxy S21 FE будет выпущен на ограниченных рынках, в частности, в США и Европе.