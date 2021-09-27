Samsung скасував жовтневу презентацію. Вихід Galaxy S21 FE під загрозою

Очікувалося, що Galaxy S21 FE зможе дебютувати вже в жовтні, але, згідно з останньою інформацією, Samsung розглядає можливість взагалі не випускати цей смартфон.

За словами офіційного представника компанії, причина скасування полягає в тому, що нинішній флагман Galaxy Z Flip 3 продається занадто добре. Інша проблема, яка призвела до відмови від S21 FE, - це поточна глобальна проблема нестачі мікросхем.

Видання пише, що ці заяви можуть стосуватися тільки Південної Кореї, оскільки раніше профільні ресурси писали про те, що Galaxy S21 FE буде випущений на обмежених ринках, зокрема, в США і Європі.