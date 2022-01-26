Samsung определился с датой презентации флагманов Galaxy S22

Южнокорейская компания Samsung определилась с датой презентации флагманов серии Galaxy S22. Смартфоны представят 9 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Samsung .

В частности, на сайте опубликовано приглашение на онлайн-презентацию Samsung, которая начнется в 17:00 по киевскому времени. В сопроводительном тексте новые смартфоны названы "самой примечательной серией S из когда-либо созданных", но технические подробности по-прежнему не сообщаются.

Напомним, в начале января Samsung представил фанатскую версию флагмана Galaxy S21 FE, который получил процессор Snapdragon 888, 6 ли 8 ГБ оперативной памяти, а также экран диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

Также ранее были названы самые надежные и ненадежные смартфоны 2021 года.