Новый Galaxy S21 FE и рекорд стоимости Apple. Главное из мира технологий

Южнокорейская компания Samsung начала продажи фанатского смартфона Galaxy S21 FE, выход которого ожидался еще в прошлом году. Капитализация Apple достигла рекордной отметки в 3 трлн долларов, а Google анонсировал новые функции в мобильной ОС Android.

Пополнение в линейке Galaxy S21

Samsung представил фанатскую версию флагмана Galaxy S21, которая получила приставкой FE. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 888, имеет 6 ли 8 ГБ оперативной памяти, экран диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

На задней крышке смартфона разместился модуль основной камеры с датчиками на 12, 12 и 8 мегапикселей, разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп, емкость аккумулятора - 4500 мАч. Из особенностей смартфона стоит отметить пыле- и влагозащиту по стандарту IP68.

Устройство уже доступно в украинской рознице, стоимость стартует от 21 999 гривен.

Фото: Samsung Galaxy S21 FE (samsung.com)

Новые функции Android

На выставке CES 2022 Google анонсировал несколько новых функций для устройств под управлением Android. В частности, Google Fast Pair позволяет быстро подключать беспроводные наушники, просто разместив их рядом с смартфоном или планшетом. При открытии зарядного кейса на мобильном гаджете появляется автоматическое уведомление с предложением установить связь.

Кроме того, расширяются возможности функции обмена данными Nearby Share. Ранее она работала только между гаджетами на Android, но в ближайшее время ее будут поддерживать компьютеры на Windows. Это позволит быстро передавать разные файлы по беспроводному соединению.

Xiaomi запатентовала сканер отпечатков пальцев на весь экран

Китайская компания Xiaomi запатентовала сканер отпечатков пальцев, который срабатывает в любом месте по всей площади экрана смартфона. Технически он представляет собой специальную подложку из инфракрасных светодиодов.

Как только пользователь прикасается к дисплею, датчики в соответствующем месте сканируют текстуру отпечатка. После отражения от пальца ИК-приемники регистрируют полученный рисунок, сравнивая его с ранее сохраненным в памяти, и разрешают либо запрещают доступ к гаджету.

Капитализация Apple достигла рекордной отметки

Впервые в истории капитализация одной компании достигла отметки в 3 трлн долларов. На этой неделе акции Apple подорожали еще на 3%, что позволило ей достичь рекордной стоимости.

Отметим, только в прошлом году акции Apple прибавили почти 40%. Ее капитализация достигла 1 трлн долларов еще в августе 2018 года. Еще примерно два года понадобилось, чтобы пробить отметку в 2 трлн.

Для сравнения нынешняя капитализация Apple равна примерно 20 ВВП Украины.

Биткойн обвалился до сентябрьских значений

Курс биткойна опустился до 41 000 долларов за монету, в последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в сентябре 2021 года.

Падение произошло после того, как протоколы декабрьского заседания Федеральной резервной системы США указали на вероятность более раннего и быстрого повышения процентной ставки, чем ожидалось.

Кроме того, на курс криптовалют повлияла ситуация с массовыми протестами и беспорядками в Казахстане. Примечательно, что на Казахстан приходится 18,1% хешрейта биткойна.

Фото поверхности Марса

Китай опубликовал новые фото Марса, сделанные зондом "Тяньвэнь-1". На кадрах можно увидеть сам орбитальный аппарат, поверхность Красной планеты, которая состоит из сухого и водяного льда, и марсоход "Чжуронг".

Фото: новые фотографии Красной планеты (cnsa.gov.cn)