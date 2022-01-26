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Samsung визначився з датою презентації флагманів Galaxy S22

Автор: Артем Горовенко

Південнокорейська компанія Samsung визначилася з датою презентації флагманів серії Galaxy S22. Смартфони представлять 9 лютого на заході Galaxy Unpacked.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Samsung.

Зокрема, на сайті опубліковано запрошення на онлайн-презентацію Samsung, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом. У супровідному тексті нові смартфони названі "найбільш примітною серією S з коли-небудь створених", але технічні подробиці як і раніше не повідомляються.

Нагадаємо, на початку січня Samsung представив фанатську версію флагмана Galaxy S21 FE, який отримав процесор Snapdragon 888, 6 чи 8 ГБ оперативної пам'яті, а також екран діагоналлю 6,4 дюйма з частотою оновлення 120 Гц.

Також раніше було названо найнадійніші та ненадійні смартфони 2021 року.

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Samsung