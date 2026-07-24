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Samsung оновила Galaxy Watch: 5 років підтримки та нові функції для здоров'я

16:37 24.07.2026 Пт
3 хв
Пристрої отримали рекордну тривалість системних оновлень
aimg Ольга Завада
Samsung оновила Galaxy Watch: 5 років підтримки та нові функції для здоров'я Samsung випустила годинники з підтримкою до 2031 року (фото: Samsung)
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Samsung представила нові Galaxy Watch 9 і Galaxy Watch Ultra 2. Смартгодинники отримали нові функції для контролю здоров'я, флагманські чипи та найдовшу в лінійці програму оновлень.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Samsung Newsroom.

Рекордна підтримка Wear OS

Головною технологічною зміною для користувачів став розширений термін програмної підтримки.

Нові Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2 стануть першими смарт-годинниками на ринку, які отримуватимуть оновлення операційної системи Wear OS протягом п'яти років - аж до 2031 року.

Пристрої виходять із встановленою версією Wear OS 7. Для порівняння, попереднє покоління Galaxy Watch 8 мало 4 роки підтримки, а конкурентні Pixel Watch від Google гарантують лише 3 роки оновлень.

Samsung оновила Galaxy Watch: 5 років підтримки та нові функції для здоров'яGalaxy Watch Ultra2 та Galaxy Watch9 (фото: Samsung)

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Galaxy Watch Ultra 2: флагман для екстремальних умов

Модель Galaxy Watch Ultra 2 випускається в розмірі 47 мм із корпусом Cushion Design. Годинник став першим у лінійці, що працює на платформі Qualcomm Snapdragon Wear Elite, яка забезпечує високу швидкість та точну роботу GPS.

Головні особливості флагмана:

  • рекордна яскравість дисплея до 5000 ніт для роботи під сонцем;
  • акумулятор ємністю 800 мА·год (місткість зросла на 35 відсотків);
  • корпус став на 12 відсотків тоншим, а ремінець Air Pocket - на 26 відсотків легшим;
  • режим Trail Run для відстеження висоти, підйомів та дистанції в режимі реального часу;
  • сертифікація за стандартом EN13319, водозахист 10ATM та рейтинг IP69K для занурення під воду;
  • вимірювання глибини, температури води та сумісність із софтом для дайвінгу Mares;
  • функція Nutrition Alert, яка розраховує потребу в гідратації на основі втрати поту.

Galaxy Watch 9: щоденний моніторинг та аналіз сну

Версія Galaxy Watch 9 розроблена для цілодобового контролю показників організму. Модель доступна у розмірах 40 мм і 44 мм.

Гаджет оснащений чипом Snapdragon Wear Elite і має батарею ємністю 390 мА·год (на 20 відсотків більше за попереднє покоління).

Ключові технології моніторингу:

  • оновлений сервіс Samsung Health із п'ятьма напрямами (активність, усвідомленість, харчування, сон, життєві показники);
  • штучний інтелект для виявлення апное під час сну, що має авторизацію De Novo від FDA;
  • комплексний показник здоров'я серця, який об'єднує дані про пульс, стрес, стан тіла та якість відпочинку;
  • алгоритми Fitness Index та щоденне кардіонавантаження для підбору персональних тренувань та часу на відновлення.

Обидві новинки також підтримують широкий спектр ШІ-функцій для аналізу фізичної активності та оптимізації енергоспоживання.

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