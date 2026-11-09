Samsung обмежить безкоштовний Galaxy AI: за які фішки доведеться платити

Скільки коштуватиме підписка?

Згідно з витоками, південнокорейський техногігант активно тестує преміальну підписку під назвою Max plan. Її орієнтовна вартість становитиме 4,99 долара на місяць або 47,99 долара на рік.

Очікується, що перед офіційним релізом компанія проведе публічний тестовий період.

Стандартні та преміальні функції: що зміниться для користувачів?

Samsung планує розділити можливості ШІ на дві категорії. Базові функції залишаться безкоштовними, але матимуть жорсткі ліміти на щоденне чи місячне використання.

При перевищенні цих лімітів користувачам доведеться або платити додатково за екстра-запити, або оформлювати повну підписку.

До безкоштовних стандартних інструментів належатимуть:

Browsing Assist

Now Brief

Creative Studio

Smart Captures

Samsung Keyboard

Photo Assist

Personal Agent

Тим часом преміальний тариф "Max" запропонує у чотири рази більші ліміти використання та відкриє доступ до найпросунутіших функцій.

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Які інструменти увійдуть до платних послуг?

До списку преміальних можливостей, які працюватимуть лише за умови оформлення підписки, увійдуть найскладніші інструменти обробки та автоматизації.

Зокрема, йдеться про генерацію відео, глибоку автоматизацію завдань у додатках та розширені зведення.

Головні платні опції:

Gen Video - створення якісних відеоматеріалів із звичайних фотографій.

Bixby Action - розширена автоматизація рутинних дій безпосередньо у додатках.

Daily Briefing - вдосконалена та детальніша версія Now Brief.

На початковому етапі нова модель підписок буде ексклюзивною для смартфона Galaxy S27, проте згодом її планують поширити й на інші пристрої екосистеми.

Першими ринками для запуску стануть Південна Корея та США, а згодом до них приєднаються користувачі з інших країн.