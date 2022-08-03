Samsung в нескольких странах Европы убрала букву "Z" из названий смартфонов

На официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии, Эстонии и Украины смартфон Galaxy Z Fold3 5G теперь называется Galaxy Fold3 5G, а Galaxy Z Flip3 5G - Galaxy Flip3 5G.

Сайт Samsung в Литве (скриншот)

По информации издания, такая инициатива южнокорейской компании может быть связана с войной в Украине, поскольку военные страны-агрессора наносят эту букву на свою технику.

При этом на официальном сайте Samsung в России и ряде других стран Европы такие изменения пока не наблюдаются.

Сайт Samsung в России (скриншот)