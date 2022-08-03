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Samsung в нескольких странах Европы убрала букву "Z" из названий смартфонов

Фото: Samsung в нескольких странах Европы убрала букву "Z" из названий смартфонов (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Компания Samsung начала убирать букву "Z" из названий смартфонов. В частности, такой ребрендинг уже был совершен в странах Балтии и Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NotebookCheck.

На официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии, Эстонии и Украины смартфон Galaxy Z Fold3 5G теперь называется Galaxy Fold3 5G, а Galaxy Z Flip3 5G - Galaxy Flip3 5G.

Сайт Samsung в Литве (скриншот)

По информации издания, такая инициатива южнокорейской компании может быть связана с войной в Украине, поскольку военные страны-агрессора наносят эту букву на свою технику.

При этом на официальном сайте Samsung в России и ряде других стран Европы такие изменения пока не наблюдаются.

Сайт Samsung в России (скриншот)

Напомним, ранее стало известно, что в России пользователи продукции Samsung начали массово жаловаться на блокирование гаджетов.

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