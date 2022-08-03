Samsung в декількох країнах Європи прибрала букву "Z" з назв смартфонів

Компанія Samsung почала прибирати букву "Z" з назв смартфонів. Зокрема, такий ребрендинг вже був здійснений в країнах Балтії та Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NotebookCheck.
На офіційних сайтах Samsung в Литві, Латвії, Естонії та України смартфон Galaxy Z Fold3 5g тепер називається Galaxy Fold3 5g, А Galaxy Z Flip3 5g - Galaxy Flip3 5g.
За інформацією видання, така ініціатива південнокорейської компанії може бути пов'язана з війною в Україні, оскільки військові країни-агресора наносять цю букву на свою техніку.
При цьому на офіційному сайті Samsung у Росії та низці інших країн Європи таких змін поки не спостерігається.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії користувачі продукції Samsung почали масово скаржитися на блокування гаджетів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.