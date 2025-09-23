Samsung Galaxy S26 Ultra отримає технологію, якої немає навіть у Apple

Що нового в дисплеях Galaxy S26

Цікаво, що розробником цих дисплеїв є сама Samsung, однак досі компанія не встановлювала їх навіть у топові моделі серії Galaxy. Тепер ситуація зміниться: Galaxy S26 Ultra отримає панель M14, тоді як версії Galaxy S26 Pro і S26 Edge збережуть старіший варіант M13, аналогічний серії S25.

Головна особливість M14 - використання технології COE (Color on Encapsulation). Завдяки відмові від поляризатора і застосуванню спеціального фільтрувального шару знижується кількість відображень і підвищується ефективність дисплея. Панелі стають тоншими, споживають менше енергії і забезпечують кращі характеристики порівняно з M13.

Аналітики зазначають, що Samsung хоче випередити Apple і застосувати COE у своїх смартфонах раніше за конкурента. Очікується, що iPhone з COE-дисплеями з'являться тільки у 2027 році, до 20-річчя лінійки.

Samsung вже використовує цю технологію в складаних смартфонах, але перехід на класичні моделі зробить її масовою.