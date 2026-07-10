Samsung Galaxy M67 отримає флагманський процесор: що це дасть користувачам

Графіка від AMD та результати тестів

Головною особливістю 4-нанометрового процесора Exynos 2200 є його графічна підсистема Samsung Xclipse 920.

Побудована на архітектурі AMD RDNA 2, вона свого часу стала першим мобільним рішенням на ринку з підтримкою апаратного трасування променів.

Завдяки цьому новий представник серії Galaxy M зможе запропонувати вищу якість візуальних ефектів у мобільних іграх, ніж більшість його прямих конкурентів у цьому ціновому сегменті.

У тестах Geekbench 6 модифікація смартфона продемонструвала такі результати:

1589 балів в однопоточному режимі (Single-Core);

3923 бали під час навантаження на всі ядра (Multi-Core).

Samsung тестує новий смартфон (скриншот: Geekbench)

У порівнянні з сучасним процесором Exynos 1680, який інтегрований у модель Galaxy A57, старий флагман показує неоднозначні результати.

Він випереджає новинку на 21,2% в одноядерному тесті завдяки потужному головному ядру Cortex-X2 з частотою 2,8 ГГц, проте поступається їй на 10,2% у багатоядерному режимі через застарілу архітектуру енергоефективних ядер.

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Характеристики та дата релізу

Зазвичай пристрої серії Galaxy M є лише злегка модифікованими копіями моделей лінійки Galaxy A з більшим акумулятором, проте Galaxy M67 стане винятком із цього правила.

Окрім специфічного процесора, тестований екземпляр отримав 8 ГБ оперативної пам'яті у базовій версії.

Смартфон вийде на ринок під керуванням нової операційної системи Android 17.

Точна дата презентації та вартість смартфона наразі залишаються невідомими, проте поява детальних результатів тестування у базі Geekbench свідчить про те, що офіційний анонс гаджета відбудеться протягом кількох найближчих тижнів.