Samsung Galaxy Fold 7 протестували на міцність: результат здивував експертів

Репутація минулих моделей викликала побоювання до новинки

Історично у складаних пристроїв, зокрема й у попередніх моделей Samsung, не найкраща репутація в плані надійності. Минулого року Galaxy Fold 6 страждав від проблем із потраплянням пилу в шарнірний механізм, а під час розбирання і зовсім загорівся.

Новинка - Galaxy Fold 7 - стала тоншою і легшою, отримала оновлені матеріали задньої кришки, але не покращила свої рейтинги вологозахисту і пилостійкості (як і раніше IP48). Це створювало побоювання, що пристрій знову провалить перевірку на міцність.

Що показав тест

Незважаючи на побоювання, катастрофи не сталося. Зовнішній дисплей (6,5 дюйма) почав дряпатися на рівні 6 за шкалою Мооса, що відповідає стандартним показникам.

Внутрішній екран виявився набагато вразливішим - він піддається навіть нігтю.

Алюмінієва рамка легко дряпається при контакті з гострими предметами, але загалом стійка до типового механічного впливу.

Обидві OLED-панелі отримали незворотні пошкодження під час нагрівання (контакт з відкритим полум'ям). Це типово для подібних тестів.

Скріншот

Головні випробування для складаних смартфонів

Найскладніші етапи - це перевірка на засмічення пилом і тест на вигин.

Під час експерименту внутрішні та зовнішні частини пристрою були засипані пилом, а шарнір кілька разів складали та розкривали. Незважаючи на це, Galaxy Fold 7 зберіг працездатність, і шарнір не видавав скреготу, як це було у Fold 6.

Найбільш напруженим моментом став тест на вигин корпусу. При товщині в 8,9 мм (а за деякими даними - навіть менше) пристрій виглядав вразливим. Однак навіть за подвійного максимального зусилля з боку автора відео, смартфон не зламався.

Скляна задня панель почала трохи відходити від корпусу під час другого натискання, але повернулася на місце, щойно тиск було знято.

Скріншот

Що це означає

Результати тесту говорять про серйозну інженерну роботу Samsung. За 2 000 доларів користувач отримує не просто складаний флагман, а й пристрій, який за рівнем міцності все ближче до звичайних смартфонів.

Так, внутрішня поверхня екрана все ще залишається вразливою, але в іншому Galaxy Fold 7 демонструє помітний прогрес порівняно з першими поколіннями, починаючи з Galaxy Fold 2019 року.