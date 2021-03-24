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Samsung дронами будет доставлять свои товары в Ирландии

Новина українською → Оранморе, Среда 24 марта 2021 20:06
Samsung дронами будет доставлять свои товары в Ирландии Фото: дрон (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Южнокорейская компания Samsung будет доставлять в Ирландии электронные устройства модели Samsung Galaxy дронами. Для этого она будет сотрудничать с ирландским стартапом Manna.

Об этом сообщает Yonhap.

Как сообщается, сначала услуга будет доступна в городе Оранморе, что за 200 км на запад от столицы Дублина. Однако стороны планируют в будущем расширить количество мест, куда дроны смогут доставлять купленные товары.

Отмечается, что сам беспилотник может летать на высоте от 50 до 80 метров со скоростью более 60 км в час. Таким образом клиенты с Оранморе смогут получать товары Samsung всего за три минуты.

"Благодаря новой услуге мы охватываем то, что, по нашему мнению, будет будущим розничной торговли", - заявил Эмон Грант, представитель компании Samsung в Ирландии.

Напомним, в январе компания Samsung представила новую линейку своих флагманских моделей смартфонов Galaxy S21 Ultra, Galaxy и Galaxy S21 S21+. Их диагонали экрана составляют 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма соответственно. Все модели поддерживают съемку в формате 4К и 8К, сети 5G и работают на собственном процессоре компании Exynos 2100.

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