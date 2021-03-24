Samsung дронами буде доставляти власні товари в Ірландії

Південнокорейська компанія Samsung буде доставляти в Ірландії електронні пристрої моделі Samsung Galaxy дронами. Для цього вона буде співпрацювати з ірландським стартапом Manna.

Як повідомляється, спочатку послуга буде доступна в місті Оранморе, що за 200 км на захід від столиці Дубліна. Проте сторони планують у майбутньому розширити кількість місць, куди дрони зможуть доставляти куплені товари.

Зазначається, що сам безпілотник може літати на висоті від 50 до 80 метрів зі швидкістю понад 60 км за годину. Таким чином клієнти з Оранморе зможуть отримувати товари Samsung всього за три хвилини.

"Завдяки новій послузі ми охоплюємо те, що, на нашу думку, буде майбутнім роздрібної торгівлі", - заявив Емон Грант, представник компанії Samsung в Ірландії.