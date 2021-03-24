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Samsung дронами буде доставляти власні товари в Ірландії

Новость на русском → Оранморе, Середа 24 березня 2021 20:06
Samsung дронами буде доставляти власні товари в Ірландії Фото: дрон (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Південнокорейська компанія Samsung буде доставляти в Ірландії електронні пристрої моделі Samsung Galaxy дронами. Для цього вона буде співпрацювати з ірландським стартапом Manna.

Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомляється, спочатку послуга буде доступна в місті Оранморе, що за 200 км на захід від столиці Дубліна. Проте сторони планують у майбутньому розширити кількість місць, куди дрони зможуть доставляти куплені товари.

Зазначається, що сам безпілотник може літати на висоті від 50 до 80 метрів зі швидкістю понад 60 км за годину. Таким чином клієнти з Оранморе зможуть отримувати товари Samsung всього за три хвилини.

"Завдяки новій послузі ми охоплюємо те, що, на нашу думку, буде майбутнім роздрібної торгівлі", - заявив Емон Грант, представник компанії Samsung в Ірландії.

Нагадаємо, у січні компанія Samsung представила нову лінійку своїх флагманських моделей смартфонів Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 і Galaxy S21+. Їх діагоналі екрана складають 6,2, 6,7 і 6,8 відповідно дюйма. Всі моделі підтримують зйомку в форматі 4К і 8К, мережі 5G і працюють на власному процесорі компанії Exynos 2100.

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