Samsung c камерой на 64 Мп представят в этом месяце

Компания Samsung в этом месяце представит обновленную версию смартфона Galaxy A70s с камерой на 64 Мп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Как сообщается, смартфон выйдет в двух версиях.

Главной особенностью устройства будет основная камера с тремя модулями и главным сенсором на 64 Мп. Также новинке приписывают процессор Snapdragon 675, 7 ГБ оперативной памяти, 6.7-дюймовый дисплей с OLED-матрицей и сканером, расположенным под экраном, а также энергоёмкий аккумулятор на 5 тыс. мАч.

Работать смартфон будет на операционной системе Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Стоимость смартфона будет в районе 450 долларов (около 11 тыс. гривен).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Samsung планирует выпустить новый сгибаемый телефон, который должен иметь меньший экран и стать более тонким, чем Galaxy Fold. Выход второй модели сгибаемого смартфона запланирован на начало 2020 года.

Кроме того, 4 сентября Samsung выпустил бюджетный смартфон с поддержкой сети 5G. Новинка оборудована дисплеем SuperAMOLED Infinity-U. Его диагональ составит 6,7 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей. Сканер отпечатка пальца встроен в экран.