Samsung c камерою на 64 Мп представлять у цьому місяці

Компанія Samsung в цьому місяці представить оновлену версію смартфона Galaxy A70s з камерою на 64 Мп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Як повідомляється, смартфон вийде у двох версіях.

Головною особливістю пристрою буде основна камера з трьома модулями і головним сенсором на 64 Мп. Також новинку приписують процесор Snapdragon 675, 7 ГБ оперативної пам'яті, 6.7-дюймовий дисплей з OLED-матрицею і сканером, розташованим під екраном, а також енергоємний акумулятор на 5 тис. маг.

Працювати смартфон буде на операційній системі Android 9 Pie з фірмовою оболонкою One UI.

Вартість смартфона буде в районі 450 доларів (близько 11 тис. гривень).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Samsung планує випустити новий сгибаемый телефон, який повинен мати менший екран і стати більш тонким, ніж Galaxy Fold. Вихід другої моделі сгибаемого смартфона запланований на початок 2020 року.

Крім того, 4 вересня Samsung випустив бюджетний смартфон з підтримкою мережі 5G. Новинка обладнана дисплеєм SuperAMOLED Infinity-U. Його діагональ складе 6,7 дюйма з дозволом 2400х1080 пікселів. Сканер відбитку пальця вбудований в екран.