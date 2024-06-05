Самозваний конкурент Формули-1 розпочав перемовини з "Феррарі"
Чемпіонат світу серед електромобілів із відкритими колесами веде перемовини про приєднання італійської команди "Феррарі" до Формула E.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RacingNews365.
Представник "електричної" Формули підтвердив переговорний процес між сторонами. Скудерія може прийти в новий чемпіонатіз власною заводською командою.
"На цьому етапі ми не можемо сказати про щось конкретно, але можу розповісти, що між сторонами були контакти та обговорення ситуації. У випадку з абсолютно будь-яким виробником на виконання всіх зобов'язань у таких перемовинах потрібна ціла вічність. Тож запитання вирішуватиметься довго", – заявили в Формулі E.
Натомість "Феррарі" запевнила, що наразі гоночний підрозділ зосереджений на F1 та перегонах на витривалість. Водночас Скудерія готова приєднатися до серій, у яких раніше не змагалася. Утім, про вступ до "електричної" Формули наразі не йдеться.
Що відомо про "Феррарі"
Легендарна італійська стайня, дебютувала у Формулі-1 в 1950 році з Гран-прі Монако, найстаріша та найуспішніша команда чемпіонату світу. Чинні пілоти – Шарль Леклер і Карлос Сайнс.
За десятиліття виступів гонщики Скудерії здобули 243 перемоги та 807 разів зійшли на подіум. Дев'ять пілотів "Феррарі" оформили 15 титулів чемпіона світу – Аскарі (двічі), Фанхіо, Хоторн, Філ Хілл, Сьортіс, Лауда (двічі), Шектер, Міхаель Шумахер (5 разів), Райкконен. Команда виграла 16 Кубків конструкторів (останній – у 2008 році).
Уболівальників "Феррарі" по всьому світу називають тіфозі. У різні роки італійська стайня постачали двигуни та інші компоненти низці конкурентів – "Мінарді", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" тощо.
До слова, раніше "Ред Булл" продовжив контракт із Пересом на новий період.
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