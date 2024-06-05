Самозванный конкурент Формулы-1 начал переговоры с "Феррари"

Чемпионат мира среди электромобилей с открытыми колесами ведет переговоры о присоединении итальянской команды "Феррари" к Формулу E.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RacingNews365 .

Представитель "электрической" Формулы подтвердил переговорный процесс между сторонами. Скудерия может прийти в новый чемпионат с собственной заводской командой.

"На этом этапе мы не можем сказать о чем-то конкретно, но могу рассказать, что между сторонами были контакты и обсуждение ситуации. В случае абсолютно любого производителя на выполнение всех обязательств в таких переговорах нужна целая вечность. Поэтому вопрос будет решаться долго", – заявили в Формуле E.

"Феррари" заверила, что в данный момент гоночное подразделение сосредоточено на F1 и гонках на выносливость. В то же время, Скудерия готова присоединиться к сериям, в которых раньше не соревновалась. Впрочем, о вступлении в "электрическую" Формулу пока речь не идет.

Что известно о "Феррари"

Легендарная итальянская конюшня, дебютировавшая в Формуле-1 в 1950 году с Гран-при Монако, старейшая и самая успешная команда чемпионата мира. Действующие пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

За десятилетие выступлений гонщики Скудерии одержали 243 победы и 807 раз взошли на подиум. Девять пилотов "Феррари" оформили 15 титулов чемпиона мира – Аскари (дважды), Фанхио, Хоторн, Фил Хилл, Сертис, Лауда (дважды), Шектер, Михаэль Шумахер (5 раз), Райкконен. Команда выиграла 16 Кубков конструкторов (последний – в 2008 году).

Болельщиков "Феррари" по всему миру называют тифози. В разные годы итальянская конюшня поставляла двигатели и другие компоненты ряду конкурентов – "Минарди", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" и т. д.