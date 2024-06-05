"Ред Булл" обрав напарника Ферстаппена на наступні два сезони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди .

34-річний гонщик уклав новий контракт із "Ред Буллом". Він залишиться у лавах стайні мінімум ще на два сезони.

Перес виступатиме за чемпіонську команду до кінця 2026 року. Раніше договір на той же період уклав триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен. "Ред Булл" став третьою стайнею після "Феррарі" та "Макларена" зі сформованою парою пілотів на три сезони.

Цьогоріч Перес набрав 107 очок. Він тричі фінішував другим (Бахрейн, Саудівська Аравія, Японія), а також по одному разу третім, п'ятим і восьмим. На Гран-прі Монако мексиканець вибув через аварію.

Хто такий Серхіо Перес

Уродженець Гвадалахари, кар'єру в картингу розпочав у 6 років. Виступав у різноманітних серіях на кшталт A1, британської Формули-3, азійської GP2 і GP2 Series.

Під егідою F1 дебютував у сезоні-2011 за кермом "Заубера". Через два роки опинився в "Макларені", а ще через сезон приєднався до "Форс Індії". Там виступав 7 років і покинув уже стайню "Рейсінг Пойнт". У боліді "Ред Булла" фінішував четвертим у дебютному сезоні, а потім був третім і другим у загальному заліку відповідно.

Загалом провів 269 гран-прі. Здобув 6 перемог, завоював 3 поули, 39 разів зійшов на подіум. За роки виступів у Формулі-1 показав 11 найшвидших кіл.