Над найвищою точкою частково окупованого Святогірська підняли прапор України (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національної гвардії України.

"Над вищою точкою Святогірська замайорів Державний Прапор України: гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ - це Україна! І що ми невдовзі повернемося на рідну землю", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що на початку червня мер Святогірська Володимир Бандура вирішив перейти на бік Росії. Згодом правоохоронці заочно повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.