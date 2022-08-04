Над найвищою точкою частково окупованого Святогірська підняли прапор України (відео)
Бійці Нацгвардії підняли прапор України над найвищою точкою Святогірська (Донецька область). Це місто наразі частково окуповане.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національної гвардії України.
"Над вищою точкою Святогірська замайорів Державний Прапор України: гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ - це Україна! І що ми невдовзі повернемося на рідну землю", - йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, що на початку червня мер Святогірська Володимир Бандура вирішив перейти на бік Росії. Згодом правоохоронці заочно повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Додамо, примітно, що нещодавно очільник окупованої Святогірської громади Володимир Рибалкін повідомив, що у частині сіл стало "тихіше", ніж місяць тому, а також анонсував, що найближчим часом громадяни дізнаються про хороші новини на цьому напрямку.
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