Самовольное сжигание травы: Раде предлагают установить штрафы до 17 тыс. гривен

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагается усиление ответственности в десять раз

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3307 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, проектом предлагается внести изменения в статью 771 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить в десять раз ответственность за выжигание без разрешения органов госконтроля в области охраны окружающей природной среды или с нарушением условий такого разрешения:

стерни

луков

пастбищ

участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью

растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях

газонов в населенных пунктах

Также усиливается ответственность за непринятие лицом, получившим разрешение на выжигание указанной растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, мер по несвоевременному их тушению.

Размеры штрафов

Выше указанные действия влекут за собой наложение штрафа на граждан от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен) и на должностных лиц - от пятисот до семисот таких минимумов (8500-11900 гривен).

При этом те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, тянут за собой наложение штрафа на граждан от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-6800 гривен) и на должностных лиц - от семисот до тысячи необлагаемых рублей (11900-17000 гривен).

Напомним, данный законопроект внесли в Раду 6 апреля. Его авторы - два нардепа от фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины призывает украинцев не сжигать сухую растительность.

Отметим также, Кабинет министров Украины предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности. Так, Кабмин передает законопроект на рассмотрение профильных комитетов Верховной Рады.