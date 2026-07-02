Самотність хочуть довірити роботам: Китай показав незвичайних гуманоїдів

Емоційний ШІ: технологічний стек UWORLD U1

Головна особливість серії UWORLD U1 полягає у переорієнтації з суто фізичної праці на емоційну взаємодію та підтримку користувачів.

Роботи працюють на базі інтегрованого технологічного стека власної розробки UBTECH, який поєднує втілений ШІ (embodied AI), фірмові операційні системи, біоміметичну штучну шкіру та великі мовні моделі з розпізнаванням почуттів.

Завдяки спеціально розробленому шийному відділу хребта та 88 ступеням свободи, андроїди здатні точно відтворювати близько 90% базових рухів людського тіла.

Ключові інтелектуальні функції гуманоїда:

Розпізнавання емоцій. Вбудована ШІ-модель здатна ідентифікувати понад 20 емоційних станів людини з точністю 90%.

Довготривала пам'ять. Система фіксує та запам'ятовує попередні розмови й індивідуальні взаємодії. Розробники вважають, що це дозволяє будувати сталі довгострокові відносини з власником.

Природне спілкування. Роботи аналізують оточення та самостійно визначають доречний момент для діалогу без використання спеціальних слів активації (wake words).

Конфіденційність даних. Виробник впровадив трирівневу архітектуру, яка фокусується на локальній обробці інформації безпосередньо на пристрої, тим самим суттєво знижуючи залежність від хмарних сховищ.

Модельний ряд, соціальна місія та ціни

Лінійка споживчих гуманоїдних роботів UWORLD U1 складається з трьох модифікацій, орієнтованих на преміальний сегмент ринку:

U1 Lite - базова модель, виконана у форматі бюста.

- базова модель, виконана у форматі бюста. U1 Pro - функціональний робот у повний зріст.

- функціональний робот у повний зріст. U1 Ultra - флагманська версія з максимальним набором інтеграцій.

Вартість пристроїв стартує від 119 800 юанів (790 683 грн станом на 2 липня - ред.).

За словами засновника та генерального директора UBTECH Джеймса Чжоу, компанія бачить розвиток робототехніки у три етапи: від заміни людей на небезпечних виробництвах (де вже масово працює їхня індустріальна серія Walker S) до інтеграції роботів у повсякденне життя та фінального безшовного співіснування людини й машини.

Зважаючи на глобальні проблеми старіння населення, самотності та ментальних викликів, UBTECH також ініціювала програму "Human-Robot Companionship Initiative".

Починаючи з цього року, компанія щорічно безкоштовно передаватиме 100 спеціально налаштованих андроїдів вразливим групам населення: самотнім літнім людям, дітям, які розлучені з батьками, та сім'ям у складних життєвих обставинах.

Соціальні роботи підтримуватимуть функції 3D-реконструкції обличчя, копіювання голосу близьких людей та персоналізовану пам'ять для максимального комфорту користувачів.