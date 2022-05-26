Как самостоятельно проверить подлинность гривневых банкнот: инструкция НБУ

"Помните, проверять всегда нужно сразу несколько элементов защиты. Это должно стать правилом для вас, ведь злоумышленники обычно рассчитывают на невнимательное отношение к деньгам и пытаются таким образом сбывать подделки гривны. В основном эти подделки имеют низкое качество и напечатаны на принтере", - говорится в сообщении.

Шаг 1. Проверьте банкноту на ощупь

Вы почувствуете банкнотную бумагу, которая тактильно отличается от обычной бумаги, а также - рельефность изображений с лицевой стороны.

Шаг 2. Посмотрите на банкноту против света

Проверьте водяные знаки.

При рассматривании банкноты против света становится видимым портрет Леси Украинки и графический знак гривны.

Проверьте надписи и изображения на защитной ленте: надпись "200 ГРН", малый Государственный герб Украины и подчеркнутое обозначение номинала "200".

Проверьте сквозной элемент (совмещенное изображение). Во время рассматривания против света все элементы цифрового обозначения 200 совпадают, дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.

Шаг 3. Измените угол наклона банкноты

При изменении угла наклона банкноты номинал банкноты в правом нижнем углу, который напечатан оптически-переменной краской, меняющей цвет с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.

Не стесняйтесь попросить другую банкноту, если сомневаетесь в ее подлинности.

Работник магазина, аптеки, АЗС, заведения питания может не принять к оплате за товары сомнительной подлинности банкнот. С такой банкнотой нужно обратиться в любой банк для ее отправки на исследование Национального банка. Такое исследование бесплатное.

Если банкноты настоящие, то их стоимость вам компенсируют.

Если банкноты признаны поддельными, то они изымаются из обращения без возмещения их стоимости и передаются правоохранительным органам для проведения соответствующего расследования, отметили в НБУ.

Больше информации о защитных элементах банкноты 200 гривен образца 2007 года по ссылке.

Как быстро проверить подлинность банкноты 200 гривен образца 2007 года, смотрите также в видео по ссылке.