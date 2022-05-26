Як самостійно перевірити справжність гривневих банкнот: інструкція НБУ

Національний банк України надав інструкцію, як самостійно перевіряти справжність банкнот на прикладі банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року. Це одна з найпоширеніших банкнот у готівковому обігу, тому часто вона - у фокусі уваги зловмисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
"Пам’ятайте, перевіряти завжди потрібно одразу кілька елементів захисту. Це має стати правилом для вас, адже зловмисники зазвичай розраховують на неуважне ставлення до грошей та намагаються в такий спосіб збувати підробки гривні. Здебільшого ці підробки мають низьку якість та надруковані на принтері", - йдеться в повідомленні.
Крок 1. Перевірте банкноту на дотик
Крок 2. Подивіться на банкноту проти світла
Крок 3. Змініть кут нахилу банкноти
Не соромтеся попросити іншу банкноту, якщо сумніваєтеся в її справжності.
Працівник магазину, аптеки, АЗС, закладу харчування може не прийняти до сплати за товари сумнівну щодо справжності банкноту. З такою банкнотою потрібно звернутися до будь-якого банку для її надсилання на дослідження до Національного банку. Таке дослідження безкоштовне.
Якщо банкноти справжні, то їх вартість вам компенсують.
Якщо банкноти визнані підробленими, то вони вилучаються з обігу без відшкодування їхньої вартості та передаються правоохоронним органам для проведення відповідного розслідування, зазначили в НБУ.
Більше інформації про захисні елементи банкноти 200 гривень зразка 2007 року за посиланням.
Як швидко перевірити справжність банкноти 200 гривень зразка 2007 року, дивіться також у відео за посиланням.
Раніше НБУ роз'яснив, як обміняти значно пошкоджені банкноти іноземних валют.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.