Як самостійно перевірити справжність гривневих банкнот: інструкція НБУ

"Пам’ятайте, перевіряти завжди потрібно одразу кілька елементів захисту. Це має стати правилом для вас, адже зловмисники зазвичай розраховують на неуважне ставлення до грошей та намагаються в такий спосіб збувати підробки гривні. Здебільшого ці підробки мають низьку якість та надруковані на принтері", - йдеться в повідомленні.

Крок 1. Перевірте банкноту на дотик

Ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також - рельєфність зображень із лицьового боку.

Крок 2. Подивіться на банкноту проти світла

Перевірте водяні знаки.

Під час розглядання банкноти проти світла стає видимим портрет Лесі Українки та графічний знак гривні.

Перевірте написи та зображення на захисній стрічці: напис "200 ГРН", малий Державний герб України та підкреслене позначення номіналу "200".

Перевірте наскрізний елемент (суміщене зображення). Під час розглядання проти світла всі елементи цифрового позначення 200 збігаються, доповнюють один одного. Цифрове позначення має бути без розривів та зсувів.

Крок 3. Змініть кут нахилу банкноти

Під час зміни кута нахилу банкноти номінал банкноти в правому нижньому куті, який надруковано оптично-змінною фарбою, змінює колір з малиново-фіолетового на оливково-зелений.

Не соромтеся попросити іншу банкноту, якщо сумніваєтеся в її справжності.

Працівник магазину, аптеки, АЗС, закладу харчування може не прийняти до сплати за товари сумнівну щодо справжності банкноту. З такою банкнотою потрібно звернутися до будь-якого банку для її надсилання на дослідження до Національного банку. Таке дослідження безкоштовне.

Якщо банкноти справжні, то їх вартість вам компенсують.

Якщо банкноти визнані підробленими, то вони вилучаються з обігу без відшкодування їхньої вартості та передаються правоохоронним органам для проведення відповідного розслідування, зазначили в НБУ.

Більше інформації про захисні елементи банкноти 200 гривень зразка 2007 року за посиланням.

Як швидко перевірити справжність банкноти 200 гривень зразка 2007 року, дивіться також у відео за посиланням.