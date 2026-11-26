Самопідпал чоловіка у Польщі

Ввечері 25 листопада 22-річний чоловік вчинив самопідпал навпроти президентського палацу у Варшаві.

Таким чином він намагався привернути увагу до своєї вимоги забезпечити українцям у Польщі таке саме ставлення, як і до поляків.

Інцидент стався близько 17:00 на Краківському передмісті, біля будівлі Міністерства культури та національної спадщини, розташованої навпроти президентського палацу.

За інформацією видання, чоловік приніс із собою рюкзак, у якому були легкозаймиста рідина та документи з викладенням його вимог. Він облив себе горючою речовиною та підпалив.

На допомогу постраждалому одразу кинулися перехожі та співробітники Державної служби охорони Польщі (SOP), які чергували біля президентського палацу. Один з очевидців скористався вогнегасником із сусідньої будівлі та загасив полум'я.

Крім того, чоловікові надали допомогу медики, які перебували неподалік.