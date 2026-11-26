В дипломатическом ведомстве заявили, что сотрудники консульского отдела Посольства Украины в Республике Польша установили контакт с польской полицией.

"По полученной информации, пострадавший, с высокой степенью вероятности, является гражданином Украины. В настоящее время польская сторона проводит мероприятия по окончательному подтверждению его личности,", - сообщили в МИД.

По словам украинских дипломатов, мужчину удалось спасти. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

В МИД также добавили, что ожидают дополнительную информацию о состоянии пострадавшего от польских компетентных органов и медиков.

"Также Посольство установило контакт с матерью пострадавшего и будет оказывать ей необходимое содействие. Ситуация находится на особом контроле Посольства", - подытожили в МИД Украины.