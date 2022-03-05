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Самолеты российских авиакомпаний в лизинге массово арестовывают по всему миру

Автор: Александр Белоус

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы самолетов в лизинге. Запрет издан на фоне массовых арестов самолетов за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Росавиации.

"Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее: с 00.00 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств", - говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется с 8.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России.

Как писало РБК-Украина, настоящая катастрофа ждет российскую авиацию. До 90% всего пассажирского авиафлота в РФ – в лизинге европейских компаний, и теперь самолеты придется вернуть. Даже если РФ решит их национализировать, летать будет не только некуда (из-за закрытия авиапространства Европой и Северной Америкой), но вскоре и не на чем – техническая поддержка самолетов их производителями будет прекращена.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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