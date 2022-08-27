Не только самолеты. Какие цели могут уничтожать комплексы IRIS и NASAMS

Зенитно-ракетные комплексы IRIS и NASAMS могут уничтожать вражеские самолеты и крылатые ракеты. Украина ожидает поставку этих систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Это небольшой дальности комплексы, но все же это современные радары, современные ракеты, которые смогут помочь нам лучше защищать наше небо от вражеской авиации, а также от крылатых ракет", - заявил он.

Пока сроки поставки этих комплектов неизвестны. Учитывая ситуацию в Украине, сроки обучения специалистов могут быть сокращены вдвое.

Также Игнат надеется, что западные партнеры все же примут решение о предоставлении Украине современных истребителей с радарами и ракетами, которые усилят защиту неба. Он подчеркнул, что украинские пилоты готовы осваивать новую технику, но пока о таком обучении речь не идет.

"Будет такое решение - будут соответственно обучаться пилоты на тот тип самолета", - сказал Игнат.