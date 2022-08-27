ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не только самолеты. Какие цели могут уничтожать комплексы IRIS и NASAMS

Новина українською →
Украина, Суббота 27 августа 2022 15:11
Не только самолеты. Какие цели могут уничтожать комплексы IRIS и NASAMS Фото: комплексы IRIS и NASAMS могут сбивать крылатые ракеты (twitter com Parazyth)
Автор: Наталья Юрченко

Зенитно-ракетные комплексы IRIS и NASAMS могут уничтожать вражеские самолеты и крылатые ракеты. Украина ожидает поставку этих систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Это небольшой дальности комплексы, но все же это современные радары, современные ракеты, которые смогут помочь нам лучше защищать наше небо от вражеской авиации, а также от крылатых ракет", - заявил он.

Пока сроки поставки этих комплектов неизвестны. Учитывая ситуацию в Украине, сроки обучения специалистов могут быть сокращены вдвое.

Также Игнат надеется, что западные партнеры все же примут решение о предоставлении Украине современных истребителей с радарами и ракетами, которые усилят защиту неба. Он подчеркнул, что украинские пилоты готовы осваивать новую технику, но пока о таком обучении речь не идет.

"Будет такое решение - будут соответственно обучаться пилоты на тот тип самолета", - сказал Игнат.

Напомним, недавно в Германии заявили, что в ближайшие недели передадут Украине систему ПВО IRIS-T.

Также мы сообщали, что Пентагон заключил контракт на закупку систем NASAMS для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗРК Вооруженные силы Украины Война в Украине Воздушные силы Украины
NEWS
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать