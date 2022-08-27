Не тільки літаки. Які цілі можуть знищувати комплекси IRIS та NASAMS
Зенітні ракетні комплекси IRIS та NASAMS можуть знищувати ворожі літаки та крилаті ракети. Україна очікує поставку цих систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Це невеликої дальності комплекси, але все ж таки це сучасні радари, сучасні ракети, які зможуть допомогти нам краще захищати наше небо від ворожої авіації, а також від крилатих ракет", - заявив він.
Поки що терміни постачання цих комплектів невідомі. Враховуючи ситуацію в Україні, терміни навчання фахівців можуть бути скорочені вдвічі.
Також Ігнат сподівається, що західні партнери все ж ухвалять рішення про надання Україні сучасних винищувачів з радарами та ракетами, які посилять захист неба. Він підкреслив, що українські пілоти готові опановувати нову техніку, але поки про таке навчання мова не йде.
"Буде таке рішення - будуть відповідно навчатися пілоти на той тип літака", - сказав Ігнат.
Нагадаємо, нещодавно у Німеччині заявили, що найближчими тижнями передадуть Україні систему ППО IRIS-T.
Також ми повідомляли, що Пентагон уклав контракт на закупівлю систем NASAMS для України.
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