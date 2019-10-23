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Следователи назвали причину катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 16:14
Следователи назвали причину катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии
Иллюстративное фото (flickr.com)

Механические и конструкторские сбои системы управления были основной причиной авиакатастрофы

Причиной гибели 189 пассажиров и экипажа самолета Boeing 737 MAX, который упал в Яванское море 29 октября 2018 года, стал сбой системы управления полетом на борту авиалайнера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Как сообщается, механические и конструкторские сбои системы управления были основной причиной авиакатастрофы.

"Механические и конструкторские сбои системы управления полетом Boeing 737 MAX были основной причиной катастрофы самолета Lion Air прошлого года", - рассказали индонезийские следователи на брифинге о выводах следствия.

Некоторые родственники погибших возмущены тем, что следователи не планируют обвинять американского производителя самолетов компании Boeing или авиаперевозчика в катастрофе в своем заключительном отчете об аварии, который может быть обнародован в ближайшую пятницу.

Напомним, 29 октября в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у этого самолета ранее были технические неполадки, которые проявились во время перелета с острова Бали в Джакарты. По предварительным данным, на борту находились 189 человек. По данным индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером и просили вернуться в аэропорт.

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Новости Украины ИндонезияавиакатастрофаBoeing 737
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