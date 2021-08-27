Самолет с Зеленским не смог приземлится в Молдове и вернулся в Одессу
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана. Его направили в Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.
Сейчас в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.
Как известно, сегодня Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы.