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Самолет с Зеленским не смог приземлится в Молдове и вернулся в Одессу

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Пятница 27 августа 2021 11:06
Самолет с Зеленским не смог приземлится в Молдове и вернулся в Одессу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана. Его направили в Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.

Сейчас в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

Как известно, сегодня Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы.

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Владимир Зеленский Молдова
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