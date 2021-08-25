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Зеленский на этой неделе посетит Молдову. Она тоже отмечает День независимости

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Кишинев, Среда 25 августа 2021 11:24
Зеленский на этой неделе посетит Молдову. Она тоже отмечает День независимости Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит Молдову. Визит приурочен ко Дню независимости этой страны, который отмечается 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.

Сообщается, что из зарубежных гостей в торжествах на площади Великого национального собрания по случаю тридцатилетия независимости Молдовы примут участие президенты Румынии Клаус Йоханнис, Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда.

Также сообщается, что Дуда приедет 26 августа, у него запланирован ряд встреч с высокопоставленными лицами, в том числе и с президентом Майей Санду. На следующий день вместе с президентами Румынии и Украины лидеры примут участие в праздновании Дня независимости Молдовы.

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