Літак із Зеленським не зміг приземлитися в Молдові і повернувся в Одесу
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував в молдавську столицю, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман. Його направили до Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Як стало відомо виданню, вранці президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси.
Зараз в Одесі також сідає борт Air Moldova, який летів в Кишинів з Анталії.
Як відомо, сьогодні Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови.