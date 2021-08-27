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Літак із Зеленським не зміг приземлитися в Молдові і повернувся в Одесу

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П'ятниця 27 серпня 2021 11:06
Літак із Зеленським не зміг приземлитися в Молдові і повернувся в Одесу Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував в молдавську столицю, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман. Його направили до Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Як стало відомо виданню, вранці президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси.

Зараз в Одесі також сідає борт Air Moldova, який летів в Кишинів з Анталії.

Як відомо, сьогодні Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови.

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Володимир Зеленський Молдова
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