Самолет Wizz Air из Катовице в Запорожье совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что пилот решил совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности шасси. Решение было принято сразу после взлета, но из-за полных топливных баков самолет около часа кружил над аэропортом Катовице, поскольку для безопасной посадки необходимо снизить массу.

"Эта модель самолета не может сливать топливо, поэтому оно было выработано во время полета возле нашего аэропорта", - отметил представитель аэропорта Катовице Петр Адамчик.

Посадка производилась при содействии спасательно-пожарной службы аэропорта и пожарной части, но необходимости в их вмешательстве не было.