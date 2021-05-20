ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В аэропорту Одессы совершил аварийную посадку пассажирский рейс: что известно

Новина українською →
Четверг 20 мая 2021 16:31
В аэропорту Одессы совершил аварийную посадку пассажирский рейс: что известно Фото: самолет МАУ совершил аварийную посадку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одессе совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ). Пассажирский рейс следовал по маршруту Стамбул - Борисполь.

Об этом сообщили в коментарии РБК-Украина.

"Да, действительно самолет приземлился. Он сейчас находится в нашем аэропорту. Что произошло, пока неизвестно. Больше информации у нас нет", - сказали в информационной службе аэропорта Одесса

По данным "Думской", в 15:45 экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту. Техническая неисправность возникла в небе над Черным морем.

Ранее в Казахстане пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц. После этого он был вынужден совершить экстренную посадку.

РБК-Украина также писало, что в Японии молния попала в фюзеляж грузового самолета компании Japan Cargo Airlines, после чего он был вынужден совершить аварийную посадку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия посадка
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют