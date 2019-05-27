Самолет США Orion патрулирует оккупированный Крым

Иллюстративное фото (wikipedia org Yokohama Kanagawa)

Полет начался около 10 часов дня по киевскому времени

Самолет EP-3E Orion Военно-морского флота США выполняет патрулирование возле Черного море у побережья оккупированной Автономной Республики Крым. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Український мілітарний портал"".

Полет начался около 10 часов дня по киевскому времени. Отметим, что самолет Lockheed EP-3E Orion был разработан американской компанией Lockheed на базе гражданского самолета Lockheed L-188 Electra. Он оснащен мощным комплексом современной аппаратуры необходимой для мониторинга в районе патрулирования.

Фото: маршрут полета EP-3E Orion 27 мая 2019 года (PlaneRadar)

Ранее РБК-Украина писало, что 7 мая беспилотник США вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла и провел разведку линии разграничения на Донбассе. Также 26 марта два военных самолета США осуществляли патрулирование вдоль побережья оккупированного Крыма, а также оккупированной части Молдовы и приграничных со странами Балтии территорий РФ.

Напомним, новый главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО будет и впредь оказывать военную поддержку Украине. Он отметил, что сотрудничество с Киевом будет продолжаться и набирать обороты для того, что Украина могла обеспечить защиту своих территорий.