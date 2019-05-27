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Літак США Orion патрулює окупований Крим

Новини » Політика    27.05.2019 - 17:19
Літак США Orion патрулює окупований Крим
Іллюстративне фото (wikipedia org Yokohama Kanagawa)

Політ розпочався близько 10-ї години дня за київським часом

Літак EP-3E Orion Військово-морського флоту США виконує патрулювання біля Чорного море біля узбережжя окупованої Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Український мілітарний портал".

Політ розпочався близько 10-ї години дня за київським часом. Зазначимо, що літак Lockheed EP-3E Orion був розроблений американською компанією Lockheed на базі цивільного літака Lockheed L-188 Electra. Він оснащений потужним комплексом сучасної апаратури необхідної для моніторингу в районі патрулювання.

Літак США Orion патрулює окупований КримФото: маршрут польоту EP-3E Orion 27 травня 2019 року (PlaneRadar)

Раніше РБК-Україна писало, що 7 травня безпілотник США вилетів з італійської авіабази Сігонелла і провів розвідку лінії розмежування на Донбасі. Також 26 березня два військових літаки США здійснювали патрулювання вздовж узбережжя окупованого Криму, а також окупованій частині Молдови та прикордонних з країнами Балтії територій РФ.

Нагадаємо, новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс заявив, що НАТО буде і надалі надавати військову підтримку Україні. Він зазначив, що співпраця з Києвом буде продовжуватися і набирати обертів для того, що Україна могла забезпечити захист своїх територій.

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