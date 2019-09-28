Самолет премьера Пакистана вернулся в США из-за неисправности

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Пакистана Имран Хан, вернулся в Нью-Йорк из-за технической неисправности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пакистанский телеканал Dunya News.

Сообщается, что полет продлился пять с половиной часов. Неисправность обнаружили, когда лайнер находился недалеко от Торонто. Телеканал отмечает, что ее уже устранили. Лайнер приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Также сообщается, что самолет Хану предоставил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман для визита пакистанского премьера на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

Источники рассказали, что рейс перенесли, поэтому премьер-министр проведет ночь в частной гостинице в Нью-Йорке. Хан сопровождает пакистанскую делегацию, в которую входит глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Напомним, ранее в международном аэропорту "Ивано-Франковск" совершил аварийную посадку самолет, следовавший рейсом "Валенсия-Киев". Причиной экстренной посадки стало сообщение датчика о неисправности шасси.