Літак прем'єра Пакистану повернувся в США через несправність

Літак, на борту якого перебував прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан, повернувся в Нью-Йорк через технічну несправність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пакистанський телеканал Dunya News.

Повідомляється, що політ тривав п'ять з половиною годин. Несправність виявили, коли лайнер знаходився недалеко від Торонто. Телеканал зазначає, що її вже усунули. Лайнер приземлився в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді.

Також повідомляється, що літак надав Ханові наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман для візиту пакистанського прем'єра на 74-ю сесію Генасамблеї ООН.

Джерела розповіли, що рейс перенесли, тому прем'єр-міністр проведе ніч у приватному готелі в Нью-Йорку. Хан супроводжує пакистанську делегацію, в яку входить глава МЗС Пакистану Шах Мехмуд Куреші.

Нагадаємо, раніше в міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" здійснив аварійну посадку літак, що слідував рейсом "Валенсія-Київ". Причиною екстреної посадки стало повідомлення про несправність датчика шасі.