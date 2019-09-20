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В Ивано-Франковске аварийно сел самолет с пассажирами

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 10:54
В Ивано-Франковске аварийно сел самолет с пассажирами
Фото: самолет (Pixabаy)

Причина - неисправность шасси, о которой сообщил датчик

В международном аэропорту "Ивано-Франковск" совершил аварийную посадку самолет, следовавший рейсом "Валенсия-Киев". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Сообщается, что причиной экстренной посадки стало сообщение датчика о неисправности шасси.

"19.09.2019 в 21.26 в ОКЦ ГСЧС поступило сообщение о том, что в международном аэропорту "Ивано-Франковск" совершает аварийную посадку авиарейс "Валенсия - Киев". Общее количество пассажиров (в т.ч. экипаж) 90 человек. Причина аварийной посадки - сообщение датчика о неисправности шасси", - сообщает управление ОГА.

К месту происшествия выезжали спасательные службы. Сообщается, что рейс приземлился без негативных последствий.

Наопмним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает подписания двустороннего соглашения со Словакией по восстановлению полноценного функционирования аэропорта "Ужгород".

Также РБК-Украина сообщало, что самолет, на котором прилетел премьер-министр Канады Джастин Трюдо, столкнулся с автобусом на аэродроме. Инцидент произошел в Виктории, столице провинции Британская Колумбия. Автобус для представителей СМИ, который стоял на аэродроме, во время отъезда задел крыло самолета, на котором Джастин Трюдо путешествует во время своей избирательной кампании.

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