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Самолет с Навальным прибыл в Берлин

Берлин, Суббота 22 августа 2020 10:23
Самолет с Навальным прибыл в Берлин
Фото: Алексей Навальный (facebook.com.navalny)
Автор: Максим Зайченко

Навального доставили в Германию для предоставления медицинской помощи

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту. Судно Bombardier Challenger 604 прибыло в Берлин из омского аэропорта в 8.47 по местному времени.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Отметим, в Германию Навального должны доставить на лечение. На борту вместе с оппозиционным политиком находится его жена Юлия.

Как известно, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Предполагается, что Навального отравили, но российские медики опровергают такую вероятность.

Врачи в России полагают, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

Также РБК-Украина писало, что жена политика попросила президента РФ Владимира Путина разрешить перевезти мужа на лечение в Германию.

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