Літак з Навальним прибув у Берлін

Фото: Олексій Навальний (facebook.com.navalny)

Навального доставили в Німеччину для надання медичної допомоги

Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту приземлився в берлінському аеропорту. Судно Bombardier Challenger 604 прибуло в Берлін з омського аеропорту о 8.47 за місцевим часом.

Про це свідчать дані сервісу FlightRadar.

Відзначимо, в Німеччину Навального повинні доставити на лікування. На борту разом з опозиційним політиком перебуває його дружина Юлія.

Як відомо, 20 серпня політику стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську. Після цього опозиціонера госпіталізували вже без свідомості. Він перебував у реанімації з підключеним апаратом ШВЛ. Передбачається, що Навального отруїли, але російські медики спростовують таку ймовірність.

Лікарі в Росії говорять, що Навальний впав у кому через порушення обміну речовин.

Також РБК-Україна писало, що дружина політика попросила президента РФ Володимира Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування в Німеччину.