Самолет Медведчука работает на Украину. Им защитят аэропорт "Киев", - Данилов

Секретарь СНБО сообщил, что сегодня вместе с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко посетил аэропорт "Киев" в Жулянах. Данилов заверил, что воздушные ворота столицы на надежном замке.

"Мимо наших сил обороны и пчелы без разрешения не пролетят". - уточнил он.

Данилов добавил, что по итогам посещения аэропорта есть еще одна хорошая новость. По его словам, Имущество предателя Медведчука уже работает на защиту Украины.

"В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный "борт" путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу", - уточнил секретарь СНБО.

Он напомнил, что самолет вовремя был арестован на основании решения СНБО о введении санкций против Медведчука.

Фото: Алексей Данилов в аэропорту "Киев" facebook.com/danilov.oleksiy)